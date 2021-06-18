الأمم المتحدة: تضاعف عدد النازحين في الأعوام العشرة الأخيرة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم تضاعف في الأعوام العشرة الأخيرة ليصل إلى 4،82 مليونا وهو عدد قياسي رغم جائحة كوفيد-19، وذلك بحسب وكالة “فرانس برس”.

وجاء في التقرير الرسمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي نشر الجمعة، أن عدد اللاجئين والنازحين داخل بلدانهم وطالبي اللجوء زاد بنسبة 4 % في 2020 مقارنة بعدد قياسي بلغ 5،79 مليونا نهاية 2019.

وأوضح المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لوكالة “فرانس برس”، أنه خلال الجائحة “توقف كل شيء بما يشمل الاقتصاد إلا أن الحروب والنزاعات والعنف والتمييز والاضطهاد وكل العوامل التي تدفع الناس إلى الفرار تواصلت”.

وختم البيان: “إن 1 % من البشرية يعاني النزوح، فيما عدد المقتلعين من جذورهم أكبر بمرتين مما كان عليه قبل عشرة أعوام عندما كان العدد الإجمالي يصل إلى 40 مليونا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية