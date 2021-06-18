رئيس مجلس الشورى الاسلامي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ادلى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ، صباح اليوم الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الثالثة عشرة.

وادلى قاليباف بصوته في الانتخابات الرئاسية الـ 13 بالتزامن مع انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة السابعة صباحا اليوم الجمعة (2:30 ت غ) للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في البلاد، وتستمر لغاية الساعة 12 منتصف الليل ويبلغ عدد الناخبين قرابة 60 مليون شخص.

المصدر: وكالة فارس