أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 18-06-2021

البناء

• توقعت مصادر عمانيّة ان يبصر اتفاق وقف النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة في اليمن نهاية شهر حزيران. وقالت إن الموافقة المبدئية على فتح المطار والميناء قد تمّت. والباقي هي ترتيبات يجب أن يشملها الاتفاق ويقبلها الفريقان السعودي واليمني لجهة الضوابط والرقابة والتفاوض حولها يتقدّم.

• يعتقد مرجع دبلوماسي أن شبكات الأمان التي يجري ترتيبها للجيش وللبطاقة المالية للعائلات الأشد فقراً تمهيداً لرفع الدعم من دون تشكيل الحكومة تعبّر عن قرار خارجيّ بترك اللعبة السياسيّة اللبنانية من دون ضوابط ما عدا منع الفوضى، وصولاً للحظة تسمح بالتفرّغ لإنتاج نظام جديد يتأقلم مع متغيّرات المنطقة.

اللواء

• أعطيت الأولوية لتوفير الدواء والألبسة والغذاء في مؤتمر باريس، أمَّا الشق المالي، فمرتبط بالصندوق السيادي، إذا تشكّل برعاية فرنسية.

• زادت السرقات، وتعددت أوجه الاستخدام، من موجودات الطوابق الأرضية إلى السرقات المعتادة؟

• تمكنت مجموعة من المصارف من توفير الدولارات اللازمة لدفع ما يلزم إنفاذاً للتعميم 158.

الجمهورية

• أبلغت جهة أمنية لبنانية رسمية الى سفارة أجنبية في بيروت تحذيراً من احتمال تعرضها أو تعرض أهداف لها في دولة مجاورة الى الاعتداء.

• يقر فريق السلطة بأنه من المستحيل الاتيان بمسؤول في موقع حساس من دون غطاء أو موافقة رئيس تيار من الطائفة نفسها.

• حزب تاريخي يراهن أن موقف رئيسه الثابت في تصعيده سيعيده إلى الصفوف الأولى في محيطه على رغم وجود نقمة كبيرة ضد الاحزاب.

المصدر: صحف