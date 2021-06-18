حماس: قصف غزة مشاهد إستعراضية للحكومة “الاسرائيلية” الجديدة

أكدت حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة ما هو إلا مشاهد إستعراضية للحكومة الجديدة من أجل ترميم معنويات جنوده وقادته التي انهارت أمام صمود وضربات المقاومة في معركة سيف القدس.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، إن ارتكاب الاحتلال أيّ حماقات تستهدف شعبنا ومقاومتنا ستكون المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام له بالمرصاد دفاعًا عن أهلنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأضاف برهوم: “الدفاع عن شعبنا واجب وطني وديني وأخلاقي، ونحن عازمون على تأديته وانتزاع حقوق شعبنا مهما كلفنا من ثمن”.

وشدد برهوم، على أن المقاومة الباسلة هي من يحدد قواعد وطبيعة المعركة.

وتابع: “وما معركة سيف القدس ببعيدة، بل لا زلنا في ظلالها، حيث ثبتنا معادلة القدس في قلب المواجهة ولن يجد العدو من مقاومتنا الا ما يسوؤه”.

المصدر: فلسطين اليوم