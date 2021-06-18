خلاف تجاري جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد “بريكست”

قال الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا طلبت تأجيلا لمدة 3 أشهر في إدخال بعض الفحوصات التجارية بعد “بريكست”، اعتبرت لندن أنها تسبب التوتر وعدم الاستقرار في أيرلندا الشمالية.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن لندن تسعى إلى التأجيل حتى 30 سبتمبر للقواعد التي تحظر اللحوم المبردة مثل النقانق الواردة من إنجلترا واسكتلندا وويلز إلى أيرلندا الشمالية.

ومن المقرر أن تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في نهاية يونيو الجاري وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه يعتزم “تقييم” الطلب البريطاني.

وقال مسؤول “بريكست” بالاتحاد ماروش تشيفتشوفيتش، إنه سيحاول مقابلة نظيره البريطاني ديفيد فروست، “في أقرب وقت ممكن لمناقشة هذا الطلب بالتفصيل”.

وهناك خلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات التجارية لما بعد “بريكست” بالنسبة لأيرلندا الشمالية، وهي الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي يقع على حدود الكتلة المكونة من 27 دولة.

وتعني اتفاقية الانفصال التي توصل إليها الجانبان أنه يجب إجراء عمليات فحص الجمارك والحدود على بعض البضائع التي تنتقل بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة. وتهدف اللوائح إلى إبقاء الحدود مفتوحة في جزيرة أيرلندا، وهي ركيزة أساسية لعملية السلام في أيرلندا الشمالية.

المصدر: وكالات