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June 17 2021 - 21:26

النائب خواجة: غاية الرئيس بري انقاذية

منذ 14 mins 17 June، 2021
النائب محمد خواجه
لبنان

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه عبر حسابه على “تويتر”: “غاية الرئيس بري حكومة إنقاذية متوازنة لانتشال البلاد من أزماتها. وغاية أهل العهد القوي حكومة منصة لتحقيق أحلام رئاسية مستحيلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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