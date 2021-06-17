ترامب: لم نحصل على شيء من القمة مع روسيا

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس أن الولايات المتحدة لم تحقق أي شي في القمة الروسية الاميركية، مشيراً الى أن موسكو فازت بهذا اللقاء. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز “لم نحصل على شيء ، أعطينا المسرح لروسيا ولم نحصل على شيء”. وشدد على أن الولايات المتحدة غير قادرة على إيقاف مشروع “التيار الشمالي 2” ، وهو أمر مهم.

هذا والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن، مع الرئيس السويسري ووزير خارجيته، وشكرهما على تنظيم القمة الروسية الأميركية. واستغرقت المحادثات التي أجراها الرئيسان الروسي والأميركي في جنيف، الأربعاء، 4,5 ساعة، مع استراحة، وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن “الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي”.

المصدر: سبوتنيك