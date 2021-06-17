استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مواجهات جبل صبيح جنوب نابلس

استشهد الفتى الفلسطيني أحمد زاهي بني شمسه (16 عاماً)، فجر اليوم الخميس، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مساء الأربعاء في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

ونعت مكبّرات الصوت في مساجد بيتا جنوب نابلس، فجر الخميس، الفتى بني شمسه.

والطفل بني شمسه هو الشهيد الرابع في بلدة بيتا منذ نحو شهر، حيث يواجه الأهالي إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية على جبل صبيح جنوب البلدة، ويخوضون مواجهات شبه يومية في المكان، الأمر الذي أدى لاستشهاد الطفل محمد سعيد حمايل الجمعة الماضية، وقبله الشهيد زكريا حمايل، وقبله وكيل نيابة سلفيت، عيسى برهم.

المصدر: فلسطين اليوم