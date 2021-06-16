الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الولايات المتحدة صنفت روسيا دولة عدوة لها ولدينا اختلافات مع واشنطن بقضايا عدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 19:28
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رئاسة المجلس النيابي: من حقي أن أحاول بناءً على طلب الرئيس المكلف أن أساعده في أي مبادرة قد يتوصل اليها
رئاسة المجلس النيابي: المجلس النيابي قال كلمته والمطلوب حل وليس ترحالا والمبادرة مستمرة
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اطلع من الوفد المفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية على تطورات الملف
دياب: الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي والفراغ سينعكسان فوضى كارثية في البلاد والحلول صعبة جداً في ظل غياب حكومة أصيلة
دياب: ما نشاهده في الشوارع مخيف ويقدم نموذجاً عن غياب الدولة والناس تملأ فراغ الدولة ونتائج هذا الأمر كارثية
المحامي غسان المولى يتقدم نيابة عن الأسرى بدعوى قضائية ضدّ كلّ من يحمل الجنسيّة الإسرائيلية ولم يتنازل عنها
المحامي المولى يتقدم بدعوى قضائية ضدّ كلّ من تجنّد وخدم في صفوف جيش العدوّ وكلّ لبناني فرّ الى الأراضي المحتلة
وزارة الصحة العامة: 170 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
قوات العدو الاسرائيلي تقوم بصيانة الكاميرات على الحدود وتطلق قنابل دخانية على مقهى في العديسة وعلى راع في سهل مرجعيون
إعلام العدو: إصابة جندي إسرائيلي بجروح جراء عملية الدهس والطعن عند حاجز حزما شمال القدس
استشهاد الفلسطينية "مي عفانة" من قرية ابو ديس برصاص الاحتلال على حاجز حزما شمال القدس المحتلة
حركة الجهاد الإسلامي: جريمة إعدام الدكتورة مي عفانة إرهاب منظم وعدوان واضح يكشف النوايا القبيحة للاحتلال
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الدكتورة مي عفانة وتؤكد ان ما من سبيل لردع الاحتلال الاّ بالمقاومة وإشعال ساحات المواجهة
توغل 6 جرافات إسرائيلية ودبابتي ميركافا خارج السياج الأمني انطلاقا من موقع صوفا شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة
إعلام العدو: بوادر أزمة مع الإمارات بعد قرار وزيرة البيئة إلغاء اتفاقية تسمح لأبو ظبي بنقل النفط عبر "اسرائيل" للعالم
إعلام العدو عن مصادر إماراتية: إلغاء "اسرائيل" الاتفاقية سيعرض اتفاقيات أبراهام للخطر
إعلام العدو عن الحكومة السودانية: هناك خيبة أمل من نتائج اتفاقية التطبيع مع "اسرائيل" التي لم تف بوعودها بمساعدة الخرطوم
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: لا يمكن لسوريا أن تتخلى عن هويتها وانتمائها فهذا هو تاريخ نضالها وكفاحها
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إيران اكتفت ذاتيا بإنتاج البنزين وباتت مصدرة لهذا المنتج الاستراتيجي
جنيف: انعقاد لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين على جولتين
بايدن في مستهل القمة: اللقاء المباشر أفضل دائماً لمحاولة خفض التوتر بين بلدينا
بوتين: اللقاء مفيد لتحديد خلافاتنا وثمة أسئلة عديدة في العلاقات الروسية-الأمريكية وآمل أن يكون اجتماعنا مثمراً
العفو الدولية تدين إعدام السلطات السعودية شابا شارك في تظاهرة في القطيف وتقول إن محاكمته شابتها عيوب جسيمة
الخارجية الصينية ردا على بيان القمة الأميركية الأوروبية: نرفض فرض أي دولة مطالبها على الدول الأخرى
الخارجية الإثيوبية: نرفض تدخل الجامعة العربية وأي تدخل آخر بملف سد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بوتين: اللقاء مفيد لتحديد خلافاتنا وثمة أسئلة عديدة في العلاقات الروسية-الأمريكية وآمل أن يكون اجتماعنا مثمراً
العفو الدولية تدين إعدام السلطات السعودية شابا شارك في تظاهرة في القطيف وتقول إن محاكمته شابتها عيوب جسيمة
السعودية: جهاز أمن الدولة يعتقل وكيل النيابة العامة والناطق باسمها شلعان الشلعان من مكتبه
مصادر سعودية: إعتقال وكيل النيابة العامة جاء بتحريض من النائب العام المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان
الخارجية الصينية ردا على بيان القمة الأميركية الأوروبية: نرفض فرض أي دولة مطالبها على الدول الأخرى
الخارجية الإثيوبية: نرفض تدخل الجامعة العربية وأي تدخل آخر بملف سد النهضة
الأمم المتحدة تحذر من أن المجاعة في منطقة تيغراي الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة أيضا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الولايات المتحدة صنفت روسيا دولة عدوة لها ولدينا اختلافات مع واشنطن بقضايا عدة
منذ 20 mins
16 June، 2021
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