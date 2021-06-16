الامام الخامنئي: مستقبل ايران في الاعوام الأربعة المقبلة مرهون بتصويت المواطنيين في الانتخابات الرئاسية ومشاركتهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 16 2021 - 17:56

الامام الخامنئي: مستقبل ايران في الاعوام الأربعة المقبلة مرهون بتصويت المواطنيين في الانتخابات الرئاسية ومشاركتهم

منذ 12 mins 16 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة