رئيس وزراء قطر خلال لقائه عكر: على استعداد لأي مساعدة

اختتمت نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر زيارتها لدولة قطر، بلقاء مع رئيس مجلس وزراء دولة قطر ووزير الداخلية خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

وشكرت الوزيرة عكر دولة قطر على “الوقوف دائما في خلال الأزمات الى جانب لبنان وتقديم يد العون له”، منوهة ب”المساعدات التي لا تزال مستمرة منذ إنفجار مرفأ بيروت”.

وجرى في خلال اللقاء البحث في التطورات في المنطقة على ضوء إجتماعات وزراء خارجية الدول العربية، الى العلاقات اللبنانية القطرية وأوضاع الجالية اللبنانية.

وأكد خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني “إستعداد قطر لتقديم أي مساعدة للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها”، متمنيا “للبنان واللبنانيين الإستقرار والهدوء وأن ينعموا بأيام أفضل”.

وتمنت الوزيرة عكر لدولة قطر “دوام الإزدهار والتقدم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام