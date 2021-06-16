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June 16 2021 - 16:20

المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت: التحقيق يتم بسرية مطلقة

منذ 45 mins 16 June، 2021
طارق البيطار
لبنان

أكد المحقق العدلي في قضيةِ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أنَ”بعضَ المعلوماتِ التي نُشرت نقلاً عن اللقاءِ الذي جمعَه بلجنةِ أهالي الضحايا غيرُ دقيقة”، واشار الى أنه”لم يُحدّد بعدُ موعداً زمنياً لصدورِ القرارِ الاتهامي، كما لم يُطلِع أهالي الضحايا أو غيرَهم على هويةِ أيٍّ من الأشخاصِ الذين سيتهمُهم بالتقصيرِ والإهمالِ أو بالمسؤوليةِ عن انفجارِ المرفأ، ولم يتطرق معهم إلى موضوعِ الموقوفينَ في الملف”، مشدداً على أنَ “التحقيقَ يتمُ بسريةٍ مطلقة، وأن المحققَ العدليَ لا يتخذُ قراراً مسبقاً، بل تبقى قراراتُه رهنَ المعلوماتِ والمعطياتِ المتوافرةِ لديه”.

المصدر: قناة المنار

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