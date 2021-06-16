رئاسة المجلس النيابي: من حقي أن احاول بناء على طلب الرئيس المكلف أن أساعده في أي مبادرة قد يتوصل اليها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 13:20

رئاسة المجلس النيابي: من حقي أن احاول بناء على طلب الرئيس المكلف أن أساعده في أي مبادرة قد يتوصل اليها

منذ 49 mins 16 June، 2021
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