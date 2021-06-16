مراسل المنار: قوات العدو تطلق النار على فتاة فلسطينية قرب حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 11:44
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طائرات الاحتلال الصهيوني تستهدف عدة مواقع للمقاومة في وسط وجنوب قطاع غزة
الناطق بإسم حركة حماس حازم قاسم: القصف على غزة محاولة فاشلة لوقف تضامن شعبنا ومقاومته مع المدينة المقدسة
حازم قاسم: سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل ارضنا
الحبهة الشعبية: القصف على غزة هو محاولة لذر الرماد في العيون بعد فشل أهداف مسيرة الأعلام إثر تهديدات المقاومة
يديعوت احرنوت تقول ان الكيان العبري طلب من مصر اقناع حماس بعدم الرد على مسيرة الاعلام
يديعوت احرنوت: تغيير مسار مسيرة الاعلام والرسالة التي تم نقلها لحماس عبر مصر ساهمت في تهدئة الوضع
إندلاع مواجهات في العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة رفضا لـ"مسيرة الأعلام" الصهيونية في القدس المحتلة
قوات الإحتلال تنفذ حملة اعتقالات بحق المقدسيين عقب انتهاء "مسيرة الأعلام" الصهيونية في القدس المحتلة
مصدر طبي فلسطيني: 33 إصابة خلال المواجهات مع قوات الإحتلال بمحيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة
إعلام العدو: إندلاع 26 حريقا منذ صباح الثلاثاء في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع
إعلام العدو: "إسرائيل" تنوي الرد على إطلاق البالونات الحارقة من غزة ويناقشون وقت وطبيعة الرد في مؤسسة الجيش
مراسل المنار: مسيرات حاشدة في شوارع مدينة غزة تنديدا بـ"مسيرة الأعلام" للمستوطنين في القدس المحتلة
إعلام العدو: بوادر أزمة مع الإمارات بعد قرار وزيرة البيئة إلغاء اتفاقية تسمح لأبو ظبي بنقل النفط عبر "اسرائيل" للعالم
إعلام العدو عن مصادر إماراتية: إلغاء "اسرائيل" الاتفاقية سيعرض اتفاقيات أبراهام للخطر
المكتب الإعلامي للرئيس بري: ما ورد في إطار مواقف منسوبة لمصادر عين التينة غير صحيح ولا شيء في عين التينة اسمه "مصادر"
تكتل لبنان القوي: الإصرار على ضرورة وأولوية تأليف الحكومة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري
وزارة الصحة العامة: 170 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
الخارجية الإيرانية: السجل الكارثي للناتو ومجموعة السبع في منطقتنا لا يسمح لهما بتقديم النصائح للآخرين خاصة حيال إيران
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: لا يمكن لسوريا أن تتخلى عن هويتها وانتمائها فهذا هو تاريخ نضالها وكفاحها
دراسة اميركية: فيروس كورونا كان موجوداً في الولايات المتحدة على الأقلّ منذ كانون الأول/ديسمبر 2019
القيادة الوسطى الأمريكية: أكملنا أكثر من 50% من عملية الانسحاب من أفغانستان
الكرملين: تصريحات واشنطن عن ضرورة احتواء روسيا لا تساعد على تهدئة الأجواء قبل قمة بوتين _ بايدن
ايران: إنسحاب المرشح محسن مهر زادة من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل
السعودية: جهاز أمن الدولة يعتقل وكيل النيابة العامة والناطق باسمها شلعان الشلعان من مكتبه
مصادر سعودية: إعتقال وكيل النيابة العامة جاء بتحريض من النائب العام المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان
الأمم المتحدة تحذر من أن المجاعة في منطقة تيغراي الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة أيضا
سلطة الانتخابات في الجزائر: نالت جبهة التحرير 105 مقاعدا من أصل 407 تلاها المستقلون مع 78 مقعدا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
كبير مستشاري الرئيس الروسي: العلاقات الروسية الأمريكية الآن في مأزق والاجتماع بين رئيسي البلدين قد يساعد في تحسينها
الأمم المتّحدة: أكثر من 5 ملايين شخص يكافحون المجاعة في حوض بحيرة تشاد و400 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حادّ
شركة طيران الإمارات تسجل خسارة سنوية بـ5,5 مليارات دولار للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود بسبب الاغلاقات المرتبطة بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مراسل المنار: قوات العدو تطلق النار على فتاة فلسطينية قرب حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة
منذ 38 mins
16 June، 2021
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