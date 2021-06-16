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June 16 2021 - 10:12

أول قمة: بوتين وبايدن يلتقيان في جنيف

منذ 1 ساعة 16 June، 2021
بايدن وبوتين
أخبار دولية - الولايات المتحدة

سيلتقي اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي، جو بايدن في قمة ثنائية، ليناقشا العديد من مسائل تفاعل البلدين.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع في أرض محايدة. ثم اقترح بوتين لنظيره الأميركي التحدث في البث المباشر، لكن في الأخير اتفق الطرفان على الاجتماع.

وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأميركي رونالد ريغان.

ومن المخطط أن يناقش الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، الجائحة، مكافحة الجريمة السيبرانية، التعاون الاقتصادي، المناخ، القطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، ليبيا، أفغانستان، ناغورني قره باغ، أوكرانيا وبيلاروس.
ش

المصدر: وكالة سبوتنيك

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