أول قمة: بوتين وبايدن يلتقيان في جنيف

سيلتقي اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي، جو بايدن في قمة ثنائية، ليناقشا العديد من مسائل تفاعل البلدين.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع في أرض محايدة. ثم اقترح بوتين لنظيره الأميركي التحدث في البث المباشر، لكن في الأخير اتفق الطرفان على الاجتماع.

وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأميركي رونالد ريغان.

ومن المخطط أن يناقش الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، الجائحة، مكافحة الجريمة السيبرانية، التعاون الاقتصادي، المناخ، القطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، ليبيا، أفغانستان، ناغورني قره باغ، أوكرانيا وبيلاروس.

ش

المصدر: وكالة سبوتنيك