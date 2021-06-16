الإدارة الأمريكية: قمة بايدن وبوتين قد تستمر 4 أو 5 ساعات ولن تشمل مأدبة غداء

ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن قمته المرتقبة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يتوقع أن تستمر 4 أو 5 ساعات دون أن يتخللها مأدبة غداء.

وقال مسؤول في إدارة بايدن لدى هبوط طائرته الرئاسية في جنيف، اليوم الثلاثاء: “اللقاء الروسي الأمريكي غدا يمكن أن يستمر 4 أو 5 ساعات لكن دون اجتماع على كسرة خبز”.

وأوضح أن المحادثات ستبدأ بحضور ضيق حيث سيشارك فيها فضلا عن بايدن وبوتين وزيرا الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والروسي، سيرغي لافروف، إضافة إلى مترجمين، وقبل بدء هذا الجانب من الاجتماعات يسمح للصحفيين بالدخول إلى القاعة لإجراء تصوير بروتوكولي.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع الموسع سيجري بمشاركة 5 مسؤولين آخرين من قبل كل من الطرفين.

المصدر: وكالات