وزارة الاقتصاد عن تلف حليب الاطفال: منتجات غير مدعومة تم سحبها من الأسواق في ال 2018 و2019 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2021 - 20:32

وزارة الاقتصاد عن تلف حليب الاطفال: منتجات غير مدعومة تم سحبها من الأسواق في ال 2018 و2019

منذ 4 mins 15 June، 2021
وزارة الاقتصاد والتجارة
لبنان

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي: “توضيحا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي عن تلف 20 طن من حليب الأطفال والتي جرى تلفها بعد تخزينها وانتهاء تاريخ صلاحيتها، تم سحب هذه المنتجات من الأسواق في عامي 2018 و2019، اذ ان الشركة المعنية تقوم بسحب بضائعها من السوق قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها وفق الأصول المتبعة، وذلك ليتم تلفها وفق معايير سلامة الغذاء بعد الحصول مؤخرا على موافقة كل من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة المالية.

ويهم وزارة الاقتصاد والتجارة التأكيد أن المنتجات غير مدعومة من قبل مصرف لبنان كما يتم التداول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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