مصدر طبي فلسطيني: 27 إصابة خلال المواجهات مع قوات الإحتلال بمحيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2021 - 20:32

مصدر طبي فلسطيني: 27 إصابة خلال المواجهات مع قوات الإحتلال بمحيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة

منذ 43 mins 15 June، 2021
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