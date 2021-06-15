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June 15 2021 - 11:40

مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية: جاهزون لاجراء الامتحانات الرسمية

منذ 1 ساعة 15 June، 2021
وزارة التربية والتعليم العالي
لبنان

أكدت مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري أن “حبر الطباعة الامتحانات الرسمية تأمن عبر البنك الدولي ونحن جاهزون لاجراء الامتحانات”، مشيرة إلى أن “المناهج المقلصة اعطيت في المدارس الخاصة والرسمية”.

وقالت خوري في حديث إذاعي إننا “نعمل مع الدول المانحة لتأمين القرطاسية ومبلغ 500 مليار لدعم القطاعين العام والخاص لم يُقر في مجلس النواب”.

وأضاف خوري أن “وزير التربية يعمل على دفع مستحقات المستعان بهم بأسرع وقت”، مشيرا إلى أن “امتحانات البروفيه هذا العام لديها عدة ميزات منها انها نصف منهج وستجرى في المدارس لاسباب لوجستية وصحية والضغط النفسي والمراقبة ستكون بإشراف وزارة التربية”.

المصدر: وسائل اعلام لبنانية

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