لقاح فايزر الأمريكي… معلومات تهمك قبل أخذ اللقاح

دليلك الشامل حول لقاح “فايزر”… يواجه العالم كله سباقا محموما من أجل تطعيم أكبر عدد من الناس بلقاحات فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها لقاح فايزر الأمريكي، وتحقيق المناعة الجماعية الشاملة، والقضاء على الجائحة التي تسببت في ارتباك كبير في كل العالم.

ما هو لقاح فايزر ومتى تم إنتاجه؟

لقاح فايزر، أطلقته شركتي “فايزر الأمريكية” و “بيونتيك الألمانية”، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

الاسم العلمي للقاح فايزر هو “توزيناميران”، وتم إطلاقه لأول مرة في 11 ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.

ما هي مكونات لقاح فايزر؟

يتكون لقاح فايزر من مادة وراثية يعرفها العلماء باسم “الحمض النووي الريبوزي المسال” الذي تم تعديله بـ”النيوكليوسيد”، والتي تحيطها جسميات نانونية دهنية.

ويحمل لقاح فايزر المادة الوراثية للبروتين الخاص بفيروس كورونا المستجد، ما يجعله قادرا على الارتباط بالفيروس والحد من فاعليته.

كيف يعمل لقاح فايزر؟

1. يتم إعطاء لقاح فايزر عن طريق الحقن في العضل، وعندها تنقل الكبسولة الدهنية المادة الفاعلة إلى خلايا الجسم.

2. يبدأ بعدها الحمض النووي الريبوزي المسال الموجود في لقاح فايزر، في بناء مستقبلات بروتينية على غلاف فيروس كورونا،

3. يتمكن الجهاز المناعي لجسم الإنسان من التعرف بصورة أسرع على الفيروس ويتمكن من محاربته، ويكون أجساما مضادة له بطريقة فعالة تصل إلى 95% تقريبا.

ما جرعة لقاح فايزر المناسبة؟

تنصح منظمة الصحة العالمية وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، بأخذ جرعتين من لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا، يفصل بينهما 3 أسابيع تقريبا، حتى يتمكن الجسم من تحقيق المناعة الكاملة من فيروس كورونا المستجد.

يبدأ أثر لقاح فايزر في الظهور بالجسم بعد 12 يوما من أخذ الجرعة تقريبا، لكن الحصول على الحماية الكاملة يتطلب الحصول على جرعتي اللقاح.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا تزيد المدة بين الجرعتين الأولى الثانية من لقاح فايزر عن 28 يوما.

الفئات التي يمكنها الحصول على لقاح فايزر

تحدد منظمة الصحة العالمية الفئات، التي يمكنها الحصول على لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا على النحو التالي

• العاملون في المجال الصحي المعرضون للعدوى

• كبار السن الذين يبلغ عمرهم 65 عاما وما فوق

• مرضى ضغط الدم والسكري والربو والأمراض الرئوية وأمراض الكبد والكلى

• مرضى الأمراض المزمنة المستقرة والخاضعة للرقابة

• من يعانون نقص في المناعة

• المتعايشون مع مرضى كورونا

فئات ممنوعة من الحصول على لقاح فايزر

حدد مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة الأمريكي فئات ممنوعة من الحصول على لقاح فايزر، وصدقت عليها منظمة الصحة العالمية، والتي جاءت على النحو التالي:

· من لديهم ردود فعل تحسسية تجاه مكونات لقاح فايزر

· الأطفال أقل من 16 عاما

· الحوامل لأنه لم يثبت حتى الآن تأثير لقاح فايزر على النساء الحوامل أو أجنتهن، لكن يمكن أن تحصل النساء الحوامل المعرضات بشدة لخطر “كوفيد 19″، أو يعانين من الأمراض المزمنة

الآثار الجانبية للقاح فايزر

رصدت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن خبراء صحة أمريكيين، الآثار الجانبية للحصول على لقاح فايزر، والتي جاءت على النحو التالي:

1. 63% ممن حصلوا على لقاح فايزر عانوا من الإجهاد والإعياء الشديد

2. 55% ممن حصلوا على لقاح فايزر عانوا من الصداع الشديد

3. 32% ممن حصلوا على لقاح فايزر واجهوا شعورا ملحوظا بالقشعريرة والرجفة

4. 24% ممن حصلوا على لقاح فايزر عانوا من آلام شديدة في المفاصل

5. 14% ممن حصلوا على لقاح فايزر واجهوا أعراض حمى وارتفاع درجات حرارة شديدة.

6. واجهت حالات نادرة ممن حصلوا على لقاح فايزر ضعفا مفاجئا ومؤقتا في عضلات الوجه

7. تعرض بعض الأشخاص ممن حصلوا على لقاح فايزر لتورم في الغدد الليمفاوية

مراحل تصنيع لقاح فايزر

وفقا الي موقع شركة فايزر الرسمي يمر تصنيع لقاح فايزر بـ 3 مراحل رئيسية، جاءت على النحو التالي:

1. مرحلة الاستنساخ الجزيئي

يتم في هذه المرحلة الاستنساخ الجزيئي لبلازميدات الحمض النووي لبروتين السنبلة، عن طريق نقعها في بكتيريا الإشريكية القولونية.

وبعد 4 أيام من نمو الجزيئات، يتم قتل البكتيريا، ثم يتم تنقية محتويات الخلايا لمدة أسبوع ونصف، لاستعادة الحمض النووي المطلوب.

يتم بعد ذلك تعبئة وتجميد الحمض النووي للشحن، تمهيدا للمرحلة الثانية.

2. مرحلة قوالب البناء

في تلك المرحلة يتم استخدام الجزيئات المستنسخة، كقالب لبناء خيوط الحمض النووي المطلوبة للقاح، وتستغرق هذه المرحلة حوالي 4 أيام تقريبا، ثم يتم إنشاء قوالب البناء وتنقيتها، وتجميدها في أكياس بلاستيكية يستوعب كل كيس منها نحو 10 مليون جرعة من اللقاح.

3. مرحلة الدمج

يتم في تلك المرحلة دمج الحمض النووي مع الجسيمات النانونية الدهنية، ثم ملء القوارير الخاصة باللقاح وتجميدها.

وتستغرق تلك المرحلة 4 أيام تقريبا، لتجهيز اللقاح للتطعيم لكل الأشخاص تقريبا.

مكاسب لقاح فايزر

أعلنت شركة “فايزر” أنها تتوقع تحقيق مكاسب من إنتاج اللقاح تصل إلى 26 مليار دولار ، خلال عام 2021، في حين وصلت إيرادات الربع الأول من العام حتى الآن 3.5 مليار دولار أمريكي.

وتلك هي إيرادات فايزر فقط، بينما يبلغ إجمالي المكاسب من لقاح فايزر التي تقتسمها مع شركة “بيونتيك” الألمانية 72.5 مليار دولار.

ووقعت فايزر و بيونتيك عقودا وصلت إلى 1.6 مليار جرعة، خلال عام 2021.

ما هي الدول المصنعة للقاح فايزر؟

يتم تصنيع لقاح فايزر في منشآت شركتي فايزر وبيونتيك في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

كما اشترت شركة فوسون الصينية المتخصصة في تصنيع الأدوية ترخيص تصنيع وتوزيع لقاح فايزر في الصين، ضمن استثماراتها التي أعلنت عنها في وقت سابق مع شركة “بيونتيك” الألمانية.

تتوقع الشركة أن يكون لديها القدرة على تصنيع 2.5 مليار جرعة لقاح في عام 2021 وما لا يقل عن 3 مليارات في عام 2022.

ما هي الدول التي اعتمدت لقاح فايزر؟

يستخدم لقاح فايزر حتى الآن في أكثر من 50 دولة حول العالم، ورصدت تقارير صحفية عالمية قائمة الدول التي اعتمدت فعليا لقاح فايزر للتطعيم في دولها، والتي جاءت على النحو التالي:

• ألمانيا

• أمريكا

• المجر

• سلوفاكيا

• فرنسا

• إيطاليا

• النمسا

• البرتغال

• إسبانيا

• المملكة المتحدة

• رومانيا

• بولندا

• جمهورية التشيك

• بلغاريا

• الدنمارك

• أيسلندا

• لاتفيا

• ليتوانيا

• بلجيكا

• كندا

• تشيلي

• كوستاريكا

• كرواتيا

• قبرص

• فنلندا

• اليونان

• المكسيك

• مالطا

• الإمارات

• السعودية

• سلطنة عمان

• الكويت

• قطر

• صربيا

• سلوفاكيا

• سويسرا

• سنغافورة

المصدر: سبوتنيك