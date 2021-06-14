المصادر للمنار: الحريري حدّد ما يريده أي تسمية الوزيرين المسيحيين والحصول على ثقة تكتل لبنان القوي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 21:40

المصادر للمنار: الحريري حدّد ما يريده أي تسمية الوزيرين المسيحيين والحصول على ثقة تكتل لبنان القوي

منذ 56 mins 14 June، 2021
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