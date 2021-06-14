وزير الأمن الداخلي الصهيوني يوافق بعد جلسة تقييم امني على ابقاء ما يسمى “مسيرة الأعلام” بالقدس غداً في موعدها (قناة فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 21:38
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عضو المجلس المركزي في حزب الله: التكامل بين المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين هو الذخر الاستراتيجي الذي لا يقدر بثمن
الشيخ نبيل قاووق: هذا التعاون شكل كابوسا حقيقيا ووجوديا للكيان الإسرائيلي وهو الضمانة للكرامة العربية
الرئيس عون: لا يمكن لـ"إسرائيل" أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية
الرئيس نبيه بري: مبادرتي مستمرة حتى الرمق الأخير وهي الفرصة الأخيرة والوضع ما عاد يحتمل هدر الوقت
الرئيس بري: مسألة تغيير الرئيس المكلف هي أكثر تعقيداً وهناك من يهدد بإضاعة فرصة الإنقاذ لحسابات ضيقة وهذا ما لن نقبل به
المكتب السياسي لحركة أمل: البعض لا يزال يمعن في ضرب القواعد الدستورية بمحاولة خلق أعراف جديدة تمس أسس التوازنات الوطنية
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: سيبدأ توزيع البنزين على المحطات لكن الأكيد أن الأزمة لن تحل كلياً اليوم
الأسرى المحررون يتقدمون بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد العميل جعفر غضبوني بجرم التعامل مع العدو الصهيوني
وزارة الصحة العامة: 45 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
السفارة الإيرانية في لبنان تدعو رعاياها للمشاركة في الانتخابات التي ستجري يوم الجمعة المقبل في بيروت والنبطية وبعلبك
قوات الإحتلال الاسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة
قوات الإحتلال تطلق النار على شابين فلسطينيين أثناء اعتقالهما في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة
80 مستوطنا و15 عنصرا من شرطة الإحتلال بلباس مدني اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك
اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس
اعلام العدو: الشرطة الإسرائيلية تقرر تعزيز انتشارها بقوات مضاعفة استعداداً لمسيرة الأعلام غداً خشية من تدهور الأوضاع
الجهاد الإسلامي: "مسيرة الأعلام" عمل استفزازي وتصعيد خطير يمس بأقدس مقدساتنا وعدوان يستهدف العرب والمسلمين
الجهاد الإسلامي: ندعو للنفير العام داخل الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات استعداداً لمواجهة أي عدوان على المقدسات
القيادي في حماس محمود الزهار: المقاومة الفلسطينية تجاوزت مرحلة السكوت إلى مرحلة العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم
الناطق باسم كتائب ابو علي مصطفى: نحذر من التفكير بإقامة "مسيرة الأعلام" أو غيرها من المظاهر ولكم في معركة سيف القدس عبرة
حركة فتح: للتصدي لمسيرة المستوطنين يوم غد والوقوف صفا واحدا للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية
وزارة الخارجية الإماراتية ترسل برقية تهنئة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بنت
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ عملية هجومية على هدف عسكري في مطار أبها الدولي بطائرة "قاصف 2K" المسيرة
العميد يحيى سريع: الإصابة كانت دقيقة في مطار أبها وتأتي ردا على تصعيد العدوان والحصار الجائر
الخارجية الإيرانية: لا نستبعد الوصول لنتيجة في مفاوضات فيينا قبل انتهاء مهلة الإتفاق المشروط مع الوكالة الدولية
قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي: وصول البحرية الإيرانية إلى المحيط الأطلسي أربك حسابات العدو
الرئيسان الأميركي والتركي يبحثان لأول مرة العلاقات الثنائية بين البلدين على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي ببروكسل
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي: وصول البحرية الإيرانية إلى المحيط الأطلسي أربك حسابات العدو
الرئيس الأميركي جو بايدن: لا نبحث عن نزاع مع روسيا وربما نستطيع العمل معاً في مجالات كثيرة بما فيها قضية المناخ
الرئيسان الأميركي والتركي يبحثان لأول مرة العلاقات الثنانية بين البلدين على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي ببروكسل
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزير الأمن الداخلي الصهيوني يوافق بعد جلسة تقييم امني على ابقاء ما يسمى “مسيرة الأعلام” بالقدس غداً في موعدها (قناة فلسطين اليوم)
منذ 1 ساعة
14 June، 2021
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