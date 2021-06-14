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June 14 2021 - 18:58

السفارة الإيرانية: الإنتخابات الرئاسية ستجري يوم الجمعة المقبل بـ3 مراكز إقتراع في لبنان

منذ 1 ساعة 14 June، 2021
علم ايران
لبنان

أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان في بيان لها الاثنين أن “الإنتخابات الرئاسية الإيرانية ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 18/6/2021 في 3 مراكز إقتراع في لبنان بالتزامن مع داخل البلاد”.

ولفت البيان الى ان “المراكز هي:
1 -بيروت: سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
2 – النبطية: حسينية الإمام الحسين.
3 – بعلبك: حوزة الإمام المهدي المنتظر”.

وأوضح البيان “يمكن لكل الإيرانيين الذين أتموا الـ18 من عمرهم المشاركة في هذه الإنتخابات، من خلال ابراز هويتهم الإيرانية أو جواز السفر الإيراني”.

واكد البيان “اتخذت كافة التدابير اللازمة من قبل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الصعيد، حيث ستباشر أقلام الإقتراع عملها من الساعة 8 صباح يوم الجمعة (18/6/2021) لغاية الساعة 6 عصرا”، ودعا “المواطنين الإيرانيين الأعزاء للتوجه إلى أحد المراكز المذكورة أعلاه، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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