وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و45 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 19:00

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و45 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 14 June، 2021
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