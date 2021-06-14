الشيخ الخطيب استقبل وفدا من “تجمع العلماء”: للتجاوب مع مبادرة الرئيس بري وتشكيل حكومة إنقاذية

استقبل نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب الاثنين وفدا من “تجمع العلماء المسلمين”.

وشدد الشيخ الخطيب على “دور التجمع في ترسيخ الوحدة الوطنية الاسلامية في غياب بناء الثقافة الوطنية التي نحتاجها لنهضة الوطن”، وتابع “نحن حرصاء على انقاذ البلد والحؤول دون الانفجار الاجتماعي”، ودعا الى “التجاوب مع مبادرة الرئيس نبيه بري ومساعيه الانقاذية وتشكيل الحكومة الانقاذية”.

وأكد الشيخ الخطيب ان “مشروع الامام السيد موسى الصدر استطاع ان يخرق الحواجز الطائفية ليدخل الى قلوب كل اللبنانيين وجريمة تغييبه حصلت لضرب مشروعه الوطني والانساني ولكن ما اسسه الامام الصدر للمقاومة اثمر نجاحا عززته الثورة الاسلامية في ايران واستطاع لبنان ان يحقق بفضل مقاومته اعظم انجاز وطني وعربي واسلامي بدحر اسرائيل عن وطننا”، وأشار الى ان “محور المقاومة حقق العزة والكرامة للامة العربية والاسلامية وانتصار غزة على العدو الاسرائيلي أسقط صفقة القرن وأفشل المشروع الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام