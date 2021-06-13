افتتاح مركز جديد للقاح “فايزر” في مبنى اتحاد بلديات الهرمل.. واقبال كثيف من الأهالي لتلقي اللقاح

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أهالي قضاء الهرمل عامة للإقبال بكثافة على مراكز التلقيح المعتمدة في القضاء و”التي يتوقف استمرارها على مشاركتهم وقدومهم”، بحسب حمادة.

كلام حمادة جاء خلال رعايته حفل افتتاح المركز الجديد للقاح “فايزر” في مبنى اتحاد بلديات الهرمل الذي أقيم بالتعاون مع مستشفى البتول (ع) والهيئة الصحية الإسلامية ، ضمن ماراتون لقاح “فايزر” الذي تنظمه وزارة الصحة العامة ، بحضور رئيس إتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، ومدير مستشفى البتول (ع) علي شاهين.

هذا وتوجه حمادة للأهالي بالقول إن “ماراتون اللقاح هو فرصة لتحصين عائلاتكم ومجتمعكم والمنطقة والبلد، خصوصا في هذا القضاء الذي كنا نشيع فيه كل يوم عزيزا قضى بمضاعفات كورونا”. حمادة شكر في الختام لجنة مكافحة كورونا في الهرمل، “التي وبنتيجة متابعتها الحثيثة والدائمة إنخفضت بشكل كبير نسبة الوفيات والإصايات في قضاء الهرمل”.

المركز الذي جهز بغرف للإستقبال والتسجيل واللقاح، شهد إقبالا كثيفا من الأهالي من عمر 53 عاما وما فوق، من المسجلين أو الراغبين بذلك ومن ذوي الإحتياجات الخاصة. ويستمر التلقيح في المركز مع مستشفى الهرمل الحكومي حتى الساعة السادسة عصراً.

المصدر: مراسل الموقع