وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 وفيات و148 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2021 - 19:06

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 وفيات و148 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 12 June، 2021
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