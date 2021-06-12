وزارة الصحة اللبنانية: عدد الذين تلقوا لقاح “فايزر” حتى الساعة الثالثة بلغ 13516 شخصا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2021 - 17:24
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وسائل إعلام أمريكية: نقل ما لا يقل عن 12 شخصا الى المستشفى بعد إطلاق نار بوسط مدينة أوستن بولاية تكساس
وكالة الصحافة الفرنسية: مجموعة السبع تقر خطة بنى تحتية للدول الفقيرة والناشئة تنافس خطة طرق الحرير الجديدة الصينية
ماكرون طالب بريطانيا بالالتزام بوعدها للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق بريكست
البيت الأبيض: سيعقد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤتمراً صحافياً بمفرده عقب اجتماعه الأربعاء في جنيف مع نظيره الروسي
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: لندن لن تتردد في تعليق العمل ببنود اتفاق بريكست بشأن إيرلندا الشمالية حال الضرورة
رئيسة المفوضية الأوروبية: شددنا خلال اجتماع مع جونسون على أن اتفاق بريكست يجب أن يطبق من قبل الجانبين
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
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الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزارة الصحة اللبنانية: عدد الذين تلقوا لقاح “فايزر” حتى الساعة الثالثة بلغ 13516 شخصا
منذ 2 ساعة
12 June، 2021
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