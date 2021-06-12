الطقس الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس الأحد قليل الغيوم اجمالا، مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، واستقرارها في المناطق الساحلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية، مع استمرار ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 28 درجة، فوق الجبال من 10 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا إلى متوسط أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 25°م.

– الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام