الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية تعلن الإضراب الشامل في جنين حداداً على أرواح شهداء جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2021 - 08:54

الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية تعلن الإضراب الشامل في جنين حداداً على أرواح شهداء جنين

منذ 16 mins 10 June، 2021
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