قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الفتاة براءة الغزاوي عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2021 - 19:44

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الفتاة براءة الغزاوي عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى (قناة الأقصى)

منذ 27 mins 9 June، 2021
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