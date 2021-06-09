٧٥ مستوطنًا و ٦٠ طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد #الأقصى صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2021 - 12:16

٧٥ مستوطنًا و ٦٠ طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد #الأقصى صباح اليوم

منذ 33 mins 9 June، 2021
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