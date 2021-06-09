تطور جديد للقاح فايزر ليشمل فئة الأطفال دون سن 12 عاما

كشفت شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية أنها بدأت بتوسيع اختبارات على تطعيمها المضاد لفيروس كورونا على فئة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما .

وصرح مسؤلو فايزر أن الشركة أصبحت مستعدة لتسجيل نحو 4500 متطوع في أكثر من 90 موقعا في الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وبولندا وإسبانيا من فئة الأطفال ، بعد دراسة الخطوة الأولى على عدد محدود من صغار السن لاختبار الجرعات المختلفة من التطعيم .

بالفعل بدأت بعض الأسر بتسجيل أطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ، في المراكز الصحية هذا الأسبوع لتلقي فايزر.

وكما هو معمول به مع فئة كبار السن والبالغين ، فإن الأطفال سيحصلون على جرعتين من التطعيم تبلغ كمية كل منهما 10 ميكروغرام، أي ثلث كمية جرعة المراهقين والبالغين .

أما الأطفال دون سن 6 أشهر فسيبدأ تسجيل اسمائهم في المراكز الصحية خلال أسابيع قليلة باستخدام جرعة من التطعيم أقل كمية ، تبلغ 3 ميكروغرام فقط .

جدير بالذكر ان التطعيم الذي صنعته شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك مرخص أصلا للإستخدام في حالات الطوارئ لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أ ف ب