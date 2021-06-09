اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في حي سلوان في القدس المحتلة، والشبان يستهدفون جنود الاحتلال بالمفرقعات النارية (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2021 - 00:30

اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في حي سلوان في القدس المحتلة، والشبان يستهدفون جنود الاحتلال بالمفرقعات النارية (قناة الأقصى)

منذ 1 ساعة 8 June، 2021
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