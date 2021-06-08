التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد #البترون المسلك الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2021 - 22:56

التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد #البترون المسلك الغربي

منذ 24 mins 8 June، 2021
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