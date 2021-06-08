اليمن: فعالية منددة بجرائم العدوان السعودي على اليمن والعدو الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

نظم مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية الثلاثاء فعالية خطابية بالذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين وتنديدا بجرائم العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن، بالاضافة للتنديد بجرائم العدو الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي أكدت على أن “الصرخة والشعار الذي أطلقه الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي في وجوه المستكبرين كان له الأثر الكبير في استنهاض الأمة”.

وأشادت الكلمات “بما جسده الشعب الفلسطيني من صمود وما حققه من انتصار على العدو الصهيوني”، وأشارت إلى أن “الأحداث التي شهدتها المنطقة وخاصة اليمن جراء الهمجية الأمريكية عززت الحاجة إلى إطلاق الصرخة ورفع الشعار والتمسك بالمشروع القرآني”، وأكدت “ثبات موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

المصدر: موقع انصار الله