الحكومة العراقية تصادق على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام من 500 ألف طن إلى مليون طن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2021 - 21:26

الحكومة العراقية تصادق على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام من 500 ألف طن إلى مليون طن

منذ 1 ساعة 8 June، 2021
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