السيد نصرالله: نحن أمام عدو حاقد وأحمق ومأزوم وقد يهرب إلى الأمام من مآزقه الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2021 - 18:24

السيد نصرالله: نحن أمام عدو حاقد وأحمق ومأزوم وقد يهرب إلى الأمام من مآزقه الداخلية

منذ 14 mins 8 June، 2021
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