تعميم لمصرف لبنان حول الاجراءات لـ”تسديد تدريجي” للودائع بالعملات الاجنبية

أصدر مصرف لبنان الثلاثاء تعميما الى المصارف، حمل الرقم 158، مرفقا بنسخة عن القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 المتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية.

وطلب القرار من كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019.

وأدرج القرار في 12 مادة، على ان تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمتابعة أي شكوى من أي “صاحب حساب” متضرر، ويعمل فيه اعتبارا من 30/6/2021 وتطبق شروطه لمدة سنة قابلة للتعديل او للتجديد ويبقى ساريا لغاية تحرير جميع الاموال المحولة الى “الحساب الخاص المتفرع”.

ويتم السحب من المبلغ المحول الى “الحساب الخاص المتفرغ” وفقا لما يلي:

1 – مبلغ 400 دولار اميركي شهريا/ يدفع نقدا Banknotes لصاحب الحساب و/او عن طريق تحويل الى الخارج و/او بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/او ايداعها في حساب جديدAccount Fresh على الا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه عملا بالبند (1) هذا، بالدولار الاميركي، من المصارف كافة، سنويا، مبلغ (4800) دولار أميركي.

2 – اضافة الى ما يوازي 400 دولار أميركي بالليرة اللبنانية، شهريا على أساس السعر المحدد على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافةSayrafa ، يدفع منها 50% “لصاحب الحساب” نقدا Banknotes و50% بواسطة البطاقات المصرفية، على الا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة بالليرة اللبنانية عملا بالبند (2) سنويا، ما يوازي مبلغ (4800) دولار اميركي على سعر هذه المنصة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام