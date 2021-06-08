قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحن في منتصف طريق الانسحاب من أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2021 - 01:04

قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحن في منتصف طريق الانسحاب من أفغانستان

منذ 1 ساعة 7 June، 2021
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أخبار دولية - افغانستان

أعرب الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، عن ارتياحه لسير انسحاب قوات بلاده من أفغانستان.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن ماكينزي قوله اليوم الاثنين: “نحن في منتصف الطريق تقريبا ونسير بوتيرة مريحة بالنسبة لنا، وكل شيء يسير على ما يرام”.

وتابع: “ننوي عدم التوقف عن مطاردة القاعدة وداعش من آفاق أرحب.. نعمل مع أصدقائنا وشركائنا في المنطقة على بناء هذه القدرات في المستقبل”.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الوزارة لا تتوقع أن تشهد أفغانستان انهيارا أمنيا حادا بعد سحب القوات الأمريكية من البلاد.

المصدر: وكالات

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