القاء القبض على سارقين في الحدت بالجرم المشهود

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ الاتي :

بتاريخ 31-5-2021 وفي محلة الحدت، وأثناء قيام دورية من مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية بمهمة مراقبة، أوقفت شخصين بالجرم المشهود أثناء إقدامهما على سرقة أحد المنازل، وهما كل من: ج. د. (مواليد عام 1992، لبناني) وط. ح. (مواليد عام 1988، لبناني). وقد تبين أن الأخير من أصحاب السوابق بجرائم قتل، سلب ومخدرات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على عمليات سرقة، من ضمنها سرقة من محل معد لبيع قطع السيارات في محلة الضاحية الجنوبية التي تم عرضها على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبتعاطيهما المخدرات.

أودعا القضاء المختص بناء على اشارته.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام