قرار لمصرف لبنان يلزم المصارف بتسديد 400 $ (Fresh dollars) للمودعين وما يوازيها بالليرة شهريا

عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في حضور نواب الحاكم: الدكتور وسيم منصوري وبشير يقظان والدكتور سليم شاهين والكسندر موراديان والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، جلسة استثنائية بتاريخ 2021/6/4.

وأفاد بيان وحدة الاعلام والعلاقات العامة، في مصرف لبنان ، بأنه “اتخذ بالإجماع قرارا يلزم المصارف بتسديد 400 $ (Fresh dollars) اضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الاول من سنة 2019 وكما اصبحت هذه الحسابات في آذار 2021. وسيصدر التعميم الذي يحدد التفاصيل هذا القرار.

تجدر الاشارة الى ان المبالغ التي ستسددها المصارف في اول سنة ستدفع من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج والتي يتراوح بين مليار ومليار ومائتي مليون دولار اميركي. كما سيتمكن للمصارف من سحب نفس المبالغ من مصرف لبنان مقابل توظيفاتهم الالزامية.

ان تسديد الـ 400 $ شهريا تتزامن مع تسديد نفس المبلغ بالليرة اللبنانية على اساس سعر منصة Sayrafa . سينتج نتيجة هذا التسديد بالليرة اللبنانية ارتفاع للكتلة النقدية مبلغ يتراوح بين 26 و 27 تريليون ليرة لبنانية وذلك على سنة.

تجدر الاشارة انه وخلال اول سنة من تطبيق هذا التعميم تسدد كامل أرصدة حسابات 000 800 عميل ما يقارب 70% من عدد حسابات المودعين.

ويمكن للمصارف استعمال الـ 3% باستثناء حسابات الـ Fresh dollars للمودعين لهذه الغاية. كما قرر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية من 15% الى 14%.

يعمل بهذا القرار ابتدا ء من 2021/7/1 كما انه سيكون لهذا القرار مدخلا لمعالجة المصارف غير الملتزمة به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام