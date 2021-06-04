أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 04-06-2021

البناء

• قال سفير غربي في بيروت إنه إذا كان بعض المسؤولين اللبنانيين يراهنون على جذب الاهتمام لتدخل خارجي لتشكيل الحكومة يتضمن إطاراً يلبي بعض الطلبات الخاصة من دول عربيّة أو غربيّة ويتضمّن التزامات مالية فإن عليهم الانتظار للخريف لأن سلم الأولويات لا يتّسع للملف اللبناني الآن في زحمة الملفات “الإسرائيلية” والإيرانية والسورية واليمنية.

• قالت مصادر فلسطينية إن احتمال نجاح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بجذب عدد قليل من النواب اليهود من الائتلاف القائم لحساب الحكومة الائتلافية قد يؤدي الى انهيار الائتلاف، ولم تستبعد حدوث ذلك في ظل الضغوط التي يمارسها نتنياهو على نواب اليمين تنديداً بالائتلاف الحكوميّ الذي تدعمه واشنطن.

النهار

• يُنقل أنّ اتصالات خارجية في غاية الأهمية حصلت قبل عودة الرئيس المكلف إلى بيروت، ومفادها ان الأزمة داخلية وخارجية في آن واحد.

• يبدي مرجع سياسي مخاوفه من أزمة قد تتحول إلى فوضى في الشارع على خلفية الأمن الغذائي بعد فقدان السلع والأدوية وغيرها.

• علمت “النهار” من مصادر قريبة من بعبدا ان مؤتمر الحوار الوطني غير مدرج على جدول اعمال الرئاسة الاولى وطرحه لا يتعدّى التهويل به لتخويف الرئيس المكلف تأليف الحكومة بان الامور قد تخرج من صلاحياته.

اللواء

• قررت بعض المصارف إعطاء الدولار على المنصة مقابل 3900 ليرة، قبل إعادة النظر بقرار إداري!

• اضطر مرجع إلى متابعة شخصية لبعض الملفات، بعد ان عجزت الجهات المكلفة، عن معالجتها مع بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال.

• جرى عتب قوي على مرجع غير زمني، بعد أن أصدر موقفاً مخالفاً لما دأب عليه منذ أن تحرك، للتوصل إلى حلّ مشكلة تأليف الحكومة.

الجمهورية

• تجمعت معلومات موثقة عن مرجعيات سياسية تعرقل تنفيذ قانون تعزيز اللامركزية الادارية وهناك معلومات موثقة عن الموضوع.

• يشتكي مراقبون من رئيس مصلحة معنية بالرقابة على الاسعار من عشوائية وإستنسابية في ملاحقة المحال التجارية.

• نقل ممثلون عن مرجع غير مدني إلى مسؤولين في حزب بارز تمنيا من المرجع بممارسة الحزب دوراً مساعداً في تجاوز مسألة معقدة فجاء الجواب: لا نستطيع الضغط على أحد.

المصدر: صحف