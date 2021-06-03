قوى الامن عممت صورة مفقودة غادرت مكان اقامتها في رأس بيروت

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

كوثر محمد جلال الكسم (مواليد 1969، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 02-06-2021 مكان إقامتها في راس بيروت – شارع بيار دودج/ الكورنيش البحري، ولم تعد حتى تاريخه.

علما أنها تعاني من أمراض عصبية واضطرابات نفسية.

لذلك، يرجى من المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة راس بيروت في وحدة شرطة بيروت على الرقم 740942-01، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام