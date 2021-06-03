لبيد يعلن تمكنه من تشكيل حكومة مشتركة بالتناوب مع بينيت في كيان العدو

أبلغ رئيس حزب “يش عتيد” الصهيوني يائير لبيد مساء الأربعاء رئيس كيان العدو الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أنه “تمكن من تشكيل حكومة مشتركة بالتناوب مع رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت”.

وجاء ذلك عقب حصول لبيد على توقع رؤساء أحزاب “كتلة التغيير” ورئيس القائمة الموحدة منصور عباس، على اتفاق يمهّد الطريق لتشكيل حكومة التناوب بين لبيد وبينيت في كيان العدو.

وقال لبيد في أول تصريح له عقب اعلانه عن تمكنه من تشكيل الحكومة “أتعهد أن تكون الحكومة في خدمة الجميع”.

بدورها، قالت مصادر صهيونية “وقع عباس ورؤساء أحزاب كتلة التغيير على تفويض يؤكد نجاح لبيد بتشكيل الحكومة لتقديمها لريفلين لمنع نقل التفويض إلى الكنيست، ومنح الأطراف المتفاوضة مزيدا من الوقت لحلحلة المسائل الخلافية، حتى التصويت على منح الثقة بالحكومة في الهيئة العامة في الكنيست”.

من جهتها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “منصور عباس سيضطر إلى التنازل عن مطالب رئيسية لتمهيد الطريق للحكومة المحتملة”.

المصدر: فلسطين اليوم