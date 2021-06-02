الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

أعلن الاتحاد الأوروبي عن استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي. وجاء في بيان صحافي اليوم على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، “ستستأنف اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة والمشتركة اجتماعها اليوم الموافق 2 حزيران/يونيو، في العاصمة النمساوية فيينا”.

وأضاف “يترأس الاجتماع، نيابة عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نائبه، إنريكي مورا، وبمشاركة ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران”.

وتابع البيان أن المشاركين “سيتابعون مناقشاتهم في ضوء إمكانية عودة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاتفاق النووي الإيراني وحول كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا، منذ مطلع نيسان/أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015، ورفع العقوبات الأميركية التي وقعت على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018، واستعادة للالتزام بالاتفاق.

المصدر: سبوتنيك