العدو الاسرائيلي يواصل عزل أسير فلسطيني مضرب عن الطعام

تواصل قوات العدو الإسرائيلي عزل الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عاما) من دورا بمحافظة الخليل، المضرب عن الطعام منذ 28 يوما، في ظروف قاهرة وصعبة بسجن “اوهيلكدار” الصهيوني.

وقالت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين” إن “الأسير أبو عطوان يواجه تدهورا مستمرا في حالته الصحية”، وأوضحت أن “الأسير أبو عطوان يعاني من هزال وضعف عام وأوجاع في مختلف أنحاء الجسد”.

وأشارت الهيئة الى أن “أبو عطوان يحتجز في زنزانة مليئة بالحشرات والأوساخ وينام على برش حديدي بلا بطانية، ويحرم من إدخال الملابس ومقتنياته الشخصية، كما يتم تفتيش زنزانته 6 مرات يوميا”.

يُشار إلى أن الأسير أبو عطوان معتقل منذ شهر تشرين الأول 2020، وأصدر العدو بحقه أمري اعتقال إداريّين مدة كل واحد منهما 6 أشهر، وهو أسير سابق تعرّض للاعتقال مرات عدة، وذلك من عام 2013، علماً أنه خاض سابقاً إضراباً عن الطعام عام 2019 رفضاً لاعتقاله الإداريّ.

المصدر: فلسطين اليوم