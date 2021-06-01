مسؤول حزب الله في صيدا إستقبل وفدا من إدارة مستشفى النقيب

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مقر الحزب في صيدا ، وفدا من إدارة مستشفى النقيب في الهلالية برئاسةالدكتور جمال شحرور، في حضور مسؤول الفرع الاجتماعي محمد القشوري ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

وقام الوفد بتقديم التهنئة لقيادة حزب الله بمناسبة عيد المقاومة والتحرير وتركز اللقاء حول نشاط المستشفى بإدارتها الجديدة، حيث قدم الوفد شرحا وافيا عن واقعها العملي وحركة تطور تقديماتها خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

بدوره هنأ ضاهر الوفد بتوليه الإدارة الجديدة مثمنا “الدور الإنساني الذي يلعبه المستشفى في مجال خدمة المواطنين والمجتمع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام