المغرب يعتقل عنصرين مواليين لـ “داعش” خططا لاستهداف مقار أمنية ومنشآت حيوية

أعلنت السلطات المغربية اعتقال عنصرين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وصفتهما بالـ “خطيرين”، خططا لاستهداف منشآت حيوية ومقار أمنية في المملكة.

وقال بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية “التابع للاستخبارات”، اليوم الثلاثاء، إن المتهمين ينشطان بضواحي مدينة تازة [وسط البلاد]، أحدهما معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، بعد عودته من الساحة السورية العراقية، حيث انخرط في صفوف هذا التنظيم الإرهابي. وأكد البيان “أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة الجهود المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف ودرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين”.

وأوضح أن عمليات التفتيش بمنازل المشتبه بهما مكنت من ضبط أجهزة إلكترونية وملابس شبه عسكرية وأسلحة بيضاء.

وتابع البيان أن الأبحاث والتحريات الأولية أظهرت أن المشتبه بهما، اللذان أعلنا بيعتهما للأمير الحالي لتنظيم “داعش”، خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة داخل المملكة، تستهدف منشآت حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية، وذلك خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي.

وكانت السلطات المغرب قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن اعتقال عنصرين مواليين لداعش جنوبي البلاد. وأكد “المشتبه بهما أعلنا البيعة لتنظيم ’داعش’ [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في أفق الانخراط في مشاريع إرهابية داخل المملكة.

المصدر: سبوتنيك