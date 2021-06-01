اهماد سلسلة حرائق في قرى قضاء مرجعيون وبلداته

تمكنت فرق الدفاع المدني – مركز اطفاء اتحاد بلديات جبل عامل، من اهماد سلسلة حرائق في قرى وبلدات قضاء مرجعيون، بمساعدة مراكز الدفاع المدني في هذه البلدات، وقد استعانت في بعض الاحيان بشرطة البلدية والاهالي. وشملت عمليات الإطفاء بلدات:

– ميس الجبل الجنوبية منطقة وادي الجمل.

– محمية الحجير منطقة الميريحيى والحيلولة.

– رب ثلاثين الجنوبية منطقة البلايط والحيلولة.

وقد ذكرت لجنة الطوارئ والكوارث في اتحاد بلديات جبل عامل البلديات بوجوب اتخاذ الاجراءات اللازمة، وتسطير محاضر ضبط في حق مفتعلي الحرائق، “لان المساحات الخضراء تعد ثروة كبيرة وعلى الجميع تحمل المسؤولية لحمايتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام